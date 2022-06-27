الديمقراطي: بشرى انفراجة ازمة رئاسة الجمهورية ستزف من البيت الكردي

2022/06/27 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، انتهاء ازمة رئاسة الجمهورية بين الأحزاب الكردية خلال الايام المقبلة، مبينا ان بشرى الحسم ستكون من داخل البيت الكردي.

وقال عضو الحزب صالح عمر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "ازمة رئاسة الجمهورية سيتم حسمها داخل البيت الكردي بعد الاتفاق على إقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها".

وأضاف أن "التهدئة بين الحزبين مستمرة، ونتوقع أن تكون هناك إنفراجة قريبة بما يخص الاتفاق على منصب رئاسة الجمهورية، والذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد للمنصب".

واحتضنت مدينة السليمانية عدة اجتماعات الشهر الماضي في اشارة لتباشير الانفراجة المرتقبة بين الكتل السياسية في "البيت الكردي" ما يمهد الطريق لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد بعد الاستقالة الصدرية من البرلمان.

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