"رسالة سياسية".. لجنة كردستانية تكشف عن هوية مستهدفي حقول الغاز

2022/06/27 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، اليوم الاثنين، أن تكرار استهدف حقول الغاز في الإقليم هي رسالة سياسية.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الجهات المسلحة تريد إيصال رسائل سياسية لشركات الغاز والنفط الاستثمارية في الإقليم".

وأضاف أن "تلك الشركات تريد تهديد تلك الشركات ومنعها من الاستثمار في حقول الغاز داخل الإقليم، لذلك تقوم بتكرار عملية القصف".

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