البصرة تدخل مرحلة الخطر.. وتحرك نيابي لابعاد اللسان الملحي من شط العرب

2022/06/27 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

حذر النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، الاثنين، من مغبة عدم منح المحافظة حصصها المائية بالتزامن مع ارتفاع كبير بنسب الملوحة في مياه شط العرب.

وقال المياحي في حديث لـ ( لبغداد اليوم ) ان "مركز المحافظة يشهد ارتفاعا كبيرا بنسب الملوحة والحال ينطبق على الاقضية الأخرى و لانعلم ماهي الإجراءات التي قامت بها وزارة الموارد المائية لدفع اللسان الملحي".

وأضاف ان "الوضع ينذر بخطر كون الملوحة قد تتسبب بتوقف محطات الاسالة ووصول مياه الشرب الى السكان وعليه فأن الوزارة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بزيادة الاطلاقات المائية عبر ناظم قلعة صالح لغرض دفع تدفق السان الملحي الذي ستكون هناك صعوبة في عملية مواجهته في حال تأخر الإجراءات.

وكان الخبير البيئي شكري الحسن قد كشف في وقت سابق لـ (بغداد اليوم ) عن ارتفاع نسبة ملوحة مياه شط العرب إلى 5500 TDS ، مبينا ان القياس الطبيعي لملوحة المياه في العراق يجب ان تكون 1000 TDS.

وحذر الحسن من صعوبة تجاوز الملوحة في شط العرب في حال غمرت نسبة الملوحة جميع المناطق كون دفع اللسان الملحي سيكون في غاية الصعوبة .

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