لجذب اكبر شريحة من الناس.. تويوتا تعدل على أشهر سياراتها

2022/06/27 | 21:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستبدلت تويوتا الشاشات اللمسية بمقاس 7 و8 بوصات.

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