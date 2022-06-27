الزراعة تؤكد قرب اصدار توصيات لتنظيم الاستيراد

2022/06/27 | 21:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت وزارة الزراعة، الاثنين، عن توصيات بشأن استيراد السلع، فيما أشارت إلى أن تحديد أسعار المنتجات يعتمد على عامل واحد.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “قرار فتح ومنع الاستيراد صدر من مجلس الوزراء”، مبينا أن “وزارة الزراعة أوصت بتنظيم عملية الاستيراد بما يضمن حماية المنتج […]

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