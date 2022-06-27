إحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في منفذ زرباطية الحدودي

2022/06/27 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام لأكثر من (5) مليون دينار في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيأة تلقته ايرث نيوز، ان “مديرية منفذ زرباطية الحدودي يتمكن من ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب”، مشيرا انه “من خلال إجراء الكشف والمطابقة […]

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