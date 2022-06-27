2022/06/27 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ أمس همس دون كيخوتي في اذن سانشو: "يبدو أننا متحدين! راهن الدب الروسي أننا سننقسم، لكن هيهات! النيتو ومجموعة السبع متحدان"ــ أكثر من اللازم، يرد سانشو، ثم اتمم: "تجعلنا هذه التحديات أقوى"ــ أكثر من اللازم، لكن ما رأيك في الحيلة التي اقترحتها، منع الذهب الروسي على التداول؟ سأل دون كيخوتي سانشو: اعتقد أن الأمر يجب ان يناقش في الإتحاد الأوربي، علينها أن نبدو مستقلين، فالقطيع الأوربي يعتقد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزلت! - عذري مازغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزلت! - عذري مازغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).