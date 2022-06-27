"العالم مذعور".. بلينكن يعلق على استهداف روسيا مركزا تجاريا مزدحما في أوكرانيا

2022/06/27 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "العالم يشعر بالرعب من الضربة الصاروخية الروسية، التي استهدفت مركزا تجاريا مزدحما في وسط أوكرانيا، والتي خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى و40 جريحا.

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