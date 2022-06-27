اخصائية تغذية تكشف عن 7 اطعمة للحفاظ على صحة العين والبشرة

2022/06/27 | 21:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يحصل معظم الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المتقدمة التي لديها إمكانية الوصول إلى الأطعمة غير المصنعة على ما يكفي من البيوتين من خلال النظام الغذائي وحده ، فإن معرفة الأطعمة التي تحتوي على البيوتين قد يساعدك على تحديد مدخولك إذا كنت تبحث عن زيادة جرعتك اليومية، وفقا لما نشره موقع “mindbodygreen”.ما هو […]

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