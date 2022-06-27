والدة طالبة المنصورة لـCNN:

2022/06/27 | 21:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت أسرة الطالبة الجامعية في مصر، نيرة أشرف، ما جاء باعترافات المتهم بقتلها أمام محكمة جنايات المنصورة، في أولى جلسات محاكمته أمس الأحد، مُتسائلة في حديثها لـCNN بالعربية: "لو صح افتراء الجاني، هل يبرر ذلك ما فعله؟!"

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