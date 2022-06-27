روبوت “سمكي” لالتقاط البلاستيك الدقيق من المياه

2022/06/27 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجد اللدائن الدقيقة في كل مكان تقريبا على الأرض، ويمكن أن تكون ضارة للحيوانات إذا تم ابتلاعها.لكن من الصعب إزالة مثل هذه الجسيمات الدقيقة من البيئة، خاصة بمجرد استقرارها في الزوايا والشقوق في قاع الممرات المائية.الآن أعلن الباحثون من معهد أبحاث البوليمر بجامعة سيتشوان الصينية في دورية “نانو ليترز” عن إنتاج […]

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