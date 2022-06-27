أردوغان: العملية العسكرية شمال سوريا قد تبدأ في أي لحظة

2022/06/27 | 22:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن العمليات التركية الجديدة ستبدأ بمجرد الإنتهاء من التحضيرات بشأن استكمال الحزام الأمني على حدودنا مع سوريا.

وأكد الناطق بإسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في وقت سابق، إن أنقرة مستعدة للعملية العسكرية الجديدة في شمال سوريا.

وأضاف، إبراهيم “يمكن أن تبدأ في أي لحظة”.

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