رمياً بالرصاص.. شخص يقتل إبن أخيه لإدمانه على المخدرات

2022/06/27 | 22:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل

شاب رميا بالرصاص على يد عمه، في مدينة

العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر، أن "شابا دون العشرين من

عمره قُتل مساء اليوم، على يد عمّه رميا

بالرصاص، ضمن منطقة حي

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