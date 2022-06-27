مكتب حقوق الإنسان في كربلاء يتحدث عن زيادة في تعاطي المخدرات (فيديو)

2022/06/27 | 22:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب حقوق الانسان في محافظة كربلاء

المقدسة، اليوم الاثنين، ان عمليات

الرصد التي تقوم بها فرق المفوضية اشارت

الى ارتفاع نسب المتعاطين للمخدرات في

محافظة كربلاء المقدسة، لكنها ما زالت

بنسب قليلة ومس

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