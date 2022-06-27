محافظ ذي قار يقدم 4 مقترحات لمواقع مختلفة لانشاء مستشفى لعلاج الشلل الرباعي ومركز لامراض التوح

2022/06/27 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع موسع مع الجهات ذات العلاقة لغرض الخروج برؤية متكاملة بشأن تخصيص قطعة ارض بمساحة 4 دونم لانشاء مستشفى لمعالجة الشلل الرباعي ،والمساحة ذاتها لانشاء مركز لعلاج التوحد، وبالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة .واشار المحافظ في بيان تلقته ايرث نيوز الى “الخروج […]

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