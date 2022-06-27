2022/06/27 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تطالب منظمات حقوقية بإجراء تحقيق في وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجراً أفريقيا، الجمعة، أثناء محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني، أشادت إسبانيا، الاثنين، بـ"تعاون" المغرب في "الدفاع" عن حدودها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حادثة مليلية.. إسبانيا تشيد بـ"تعاون" المغرب في "الدفاع" عن حدودها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حادثة مليلية.. إسبانيا تشيد بـ"تعاون" المغرب في "الدفاع" عن حدودها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).