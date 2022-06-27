رسميا.. وست هام يضم أريولا من باريس سان جيرمان بصورة دائمة

2022/06/27 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي وست هام، اليوم الاثنين، تعاقده بصورة دائمة مع الحارس الفرنسي ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان، بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع النادي الإنجليزي.ووقع أريولا على عقد لمدة خمس سنوات مع وست هام بعد صفقة بلغت قيمتها وفق التقارير 7.75 ملايين جنيه إسترليني، على أن ينافس مع البولندي […]

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وست هام يضم أريولا من باريس سان جيرمان بصورة دائمة أولاً على ايرث نيوز.

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