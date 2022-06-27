"صوامع العقبة" في الأردن تعلن وقف عملها بعد تسرب الغاز السام

2022/06/27 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت "صوامع العقبة" أنها أوقفت عملها حتى تتم عملية فحص الحبوب، وذلك بتأثير تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.وقال المدير العام للصوامع عماد الطراونة، في تصريح لقناة "المملكة" إنه سيتم إجراء فحوص لكامل الكمية المخزنة من الحبوب في صوامع العقبة من باب التأكيد، لكنة طمأن على سلامة الحبوب من حادثة العقبة.وأوضح الطراونة أن الصوامع تبعد 600 متر هوائية، لكنها على أرض الواقع تبعد أكثر من كيلومتر من مكان الانفجار، وأشار إلى أن الصوامع أسمنتية ومحكمة الإغلاق، وأنه رغم ذلك "تم إجراء جميع الاحتياطات اللازمة، وإيقاف كل عمليات التفريغ والتشويل للتعبئة بالمطاحن".وأضاف الطراونة أنه لا يوجد بواخر تحمل الحبوب حاليا.

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