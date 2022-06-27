وزير الإعلام الأردني لـCNN: ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز السام بالعقبة إلى 12 بينهم 8 أردنيين

2022/06/27 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير شؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول، لـCNN بالعربية، إن عدد ضحايا تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة، ارتفع إلى 12 حالة وفاة.

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