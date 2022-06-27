2022/06/27 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس النواب السابق منار عبد المطلب، اليوم الاثنين، بان نصف اموال العراقيين مجمدة في المنازل.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك اخطاءً كبيرة في ملف ادارة الاقتصاد والمال في العراق ومن ابرزها هي ضعف تفاعل المواطنين مع المصارف في اتجاهات الادخار ووضع الاموال مؤكدة بان نصف الاموال مجمدة في المنازل وهذا خطا جسيم".

واضافت، ان "المصارف العراقية تعمل بأنظمة ادارية عمرها 80 سنة وهي الاقل تطورا للاسف في الشرق الاوسط الذي انتقل به المصارف الى آليات إلكترونية تجعل انتقال الاموال من المصارف الى المواطنيين وبالعكس في وتيرة سهلة ومرنة للغاية".

واشارت الى ان "ابقاء تريليونات الدنانير في منازل العراقيين خطأ ستراتيجي لم تنجح للاسف الادوات التنفيذية في تجاوزها من خلال كسب المزيد ودفع الاهالي الى وضع اموالهم في المصارف"، مؤكدا بان "وجود سيولة كبيرة في المصارف ستدفع الى منح المزيد من القروض وعدم التأخير في دفع الرواتب والمستحقات الاخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: مصارف العراق تدار بأنظمة مرت عليها 80 عاما واغلب الأموال مجمدة في المنازل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: مصارف العراق تدار بأنظمة مرت عليها 80 عاما واغلب الأموال مجمدة في المنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).