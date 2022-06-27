2022/06/27 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاثنين، عن غموض بشأن ملف اول بئر نفطي يحفر في المحافظة منذ نصف قرن وتوقف الشركة بشكل مفاجئ بعد ان أكملت حفره.

وقال مدير ناحية قزانية شرق بعقوبة مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شركة زيبك الصينية حفرت قبل اكثر من عامين بئر نفطي بعمق يصل الى 5 الاف متر في الرقعة الاستكشافية الثامنة الممتدة بين ديالى وواسط لكن ضمن حدود قزانية والذي يعد اول بئر نفطي يحفر في ديالى وشرق العراق عموما منذ نصف قرن".

واضاف الخزاعي، ان "المفاجأة حصلت بعد اكمال حفر البئر عقب جهود استمرت اشهر ترك الموقع على وضعه وكانه شي لم يكن ولايعرف اسباب ترك البئر بعد اكماله"، مشيرا الى ان "الملف برمته لايزال غامضا رغم ان المشروع شكل عامل تفاؤل لأهالي قزانية في ان تتحول مدينتهم الى نقطة جذب للاستثمارات النفطية وبالتالي توفير فرص عمل كبيرة للعاطلين".

ولفت الى ان "الجهات المختصة في وزارة النفط لم تقدم اي بيان رسمي حيال مصير البئر الاسود وهل تركه يأتي لأسباب فنية تتعلق بالاحتياطي والانتاج ام الامر متعلق بحفر المزيد من الابار ضمن الرقعة الثامنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترك بعد ان انجز حفره.. الغموض يلف مصير اول بئر نفطي بديالى منذ نصف قرن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترك بعد ان انجز حفره.. الغموض يلف مصير اول بئر نفطي بديالى منذ نصف قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).