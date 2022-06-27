تحديد موعد طرح اسم رئيس الحكومة العراقية المقبلة

2022/06/27 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة ضمن الإطار التنسيقي فادي الشمري، الاثنين، عن تفاصيل اجتماع منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مبينا ان اسم رئيس الوزراء سيطرح خلال الـ 10 أيام المقبلة.

وقال الشمري في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "اجتماع الإطار تطرق لخارطة الطريق السياسية واكد انفتاحه على البيت الكردي ".

وأضاف ان "الإطار سيطرح مجموعة المعاير الخاصة برئيس الحكومة وخلال 10 ايام ستظهر ملامح الاسم المرشح لرئاسة الوزراء".

وتابع ان " قوى الإطار لم تطرح اسما لرئاسة الوزراء وما يجرى حوارات فقط الا انه وضع مجموعة مفاهيم لضمان عدم الانغلاق في اختيار رئيس الحكومة".

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