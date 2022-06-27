وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي دور العراق في إتمام مساعيّه البنّاءة في تعزيز الحوار

2022/06/27 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يجري إتصالاً بنظيريه الأُردُنيّ والسعوديّ أجرى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إتصالَين هاتفيين بنظيريه الأُردُنيّ أيمن الصفديّ والسعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، وجرى خلال الإتصال بحث تطوير العلاقات بالمُستوى الثنائيّ بين الدول الثلاث بما يساهم بتحقيق المزيد من شراكة الفُرص و مُواجهة التحديات، مُبيّناً مُجمل التطورات على المُستوى الإقليميّ ودور العراق في […]

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