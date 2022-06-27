مصدر إيراني: مفاوضات إلغاء الحظر ستبدأ في الدوحة غدا

2022/06/27 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية لوكالة “ارنا” أن مفاوضات إلغاء الحظر، ستبدأ يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.وأشار المصدر إلى أن المفاوضات ستبدأ بحضور الفريق الإيراني المفاوض.وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن إيران ستركز خلال الجولة القادمة من المفاوضات، على القضايا العالقة ذات الصلة […]

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