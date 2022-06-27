2022/06/27 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، الإثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الـ73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء على مستوى الوزراء، حسبما أفاد به بيان لوزارة الأشغال العمومية الجزائرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يمر بـ6 دول بينها الجزائر وتونس.. هذه مستجدات مشروع الطريق العابر للصحراء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يمر بـ6 دول بينها الجزائر وتونس.. هذه مستجدات مشروع الطريق العابر للصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).