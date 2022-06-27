الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2022/06/27 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن مصرف الرشيد، اطلاق وجبة جديدة من سلفة بطاقة (credit card) للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.وذكر اعلام المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلفة كردت كارد (٣ ) اضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية"، مبينا ان "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على (مليون) دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار الموظفين". واوضح، ان "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد"، مؤكدا انه "بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد والحصول على (٣) اضعاف الراتب يبقى مدور تحت اليد علما ان المصرف مستمر برفع السلف الشخصية بعد تدقيق بيانات المستلفين".

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