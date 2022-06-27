٣٠ يونيو للسلام وإسقاط الانقلاب - تاج السر عثمان

2022/06/27 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١ لاشك ان التحضير والحشد الجاري لمواكب ٣٠ يونيو نقلة كبيرة في مقاومة الانقلاب وخطوة مهمة لاسقاطه وإنتزاع الحكم المدني الديمقراطي..



هذا الانقلاب الذي ولد ميتا..



ومارس أقصي درجات القمع والقهر كما في استشهاد (١٠٣) شهيدا وإصابة اكثر من ٥ الف شخص واعتقال وتعذيب العشرات من المعتقلين إضافة لحالات الاغتصاب..



واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا لقتل المتظاهرين السلميين ......





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