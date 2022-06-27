المشرق العربي: التجزؤ وإعادة رسم الحدود، 100 عام على سايكس بيكو (1) - محمود الصباغ

2022/06/27 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغصاغ المؤرخ اللبناني البارز جورج قرم، في العام 2007 (1), عبارة: "من البلقنة إلى اللبننة" للإشارة إلى العملية التاريخية الجارية في الشرق الأدنى(2) .



ومازال السؤال مطروحاً، حتى اليوم، حول ما إذا كان تقويمه هذا لا يزال مناسباً.



يوضح قرم أن الحرب الأهلية في بلاده (1975-1990) وعدم قدرة دول الشرق الأدنى الأخرى على الظهور كأمم دائمة تدين بالطبيعة المجزأة للجهات الفاعلة المحلية، الت ......





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