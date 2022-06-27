2022/06/27 | 23:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cCRqs905ewc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب سابق في الاطار التنسيقي يعلنها وبصراحة: الحكومة القادمة ستكون توافقية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب سابق في الاطار التنسيقي يعلنها وبصراحة: الحكومة القادمة ستكون توافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).