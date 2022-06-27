بغياب العامري.. الإطار والعزم والاتحاد يبحثون تشكيل الحكومة (صور)

2022/06/27 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي

وتحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني

الكردستاني، اليوم الاثنين، اجتماعا

لبحث المشهد السياسي وتشكيل حكومة

جديدة.

وذكر بيان أصدره تحالف العزم وتلقته

وكالة نون الخبرية، أن تح

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