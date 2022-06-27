الداخلية تعلن ضبط العشرات من محطات الوقود تهرّب الوقود الى كردستان

2022/06/27 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،

وجود تعاون مع الأمن في إقليم كردستان

لاحباط عمليات تهريب الوقود، فيما

أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية

الأخيرة ستخفف من أزمة الوقود في عدد من

المحافظات.

وقال المتحد

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