2022/06/27 | 23:46 - المصدر: ايرث نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إفشال 4 محاولات ابتزاز إلكتروني وإعادة 5 هاربات إلى ذويهن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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