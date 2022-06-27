تكليف رئيس حكومة في لبنان

2022/06/27 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، ترقب وانتظار لأيام حاسمة، هل ينجح اللبنانيون في تجاوز الأزمة؟

وما هي الاحتمالات المفتوحة على المشهد اللبناني؟

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