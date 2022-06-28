الكاظمي يعزي ملك الأردن بحادثة ميناء العقبة

2022/06/28 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني بحادثة ميناء العقبة.وقال الكاظمي في بيان التعزية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتقدم بالتعازي الحارّة وصميم المواساة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الشعب الأردني الشقيق، في سقوط ضحايا حادثة ميناء العقبة؛ تغمّد الله سبحانه الراحلين منهم بالرّحمة والمغفرة، واشتمل بعينه ورعايته جلّ شأنه لشفاء المصابين منهم".وأضاف: "كما نتقدم إلى ذويهم وأحبائهم بأعمق كلمات التعاطف ومشاطرة الحزن والدعاء بجميل الصبر والسلوان".

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