بظروف غامضة.. وفاة عاملة لبنانية بمركز مساج في بغداد

2022/06/28 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة عاملة مساج تحمل الجنسية اللبنانية بعد تدهور حالتها الصحية وسط العاصمة بغداد.وأبلغ المصدر وكالة إيرث نيوز ، أن “عاملة داخل مركز مساج تولد 1988 تحمل الجنسية اللبنانية في منطقة الكرادة تدهورت حالتها الصحية، وعلى أثر ذلك فارقت الحياة أثناء نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد”.وأضاف، […]

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وفاة عاملة لبنانية بمركز مساج في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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