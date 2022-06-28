2022/06/28 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد المحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق هادي افقهي، نجاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالحصول على ولاية ثانية سيما مع الرفض المعلن من قبل قوى الإطار لإعادته للسلطة وتخلي التيار الصدري عنه مسابقا.

وقال افقهي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الاطار التنسيقي حسم امره وأعلن عدم موافقته على تولي الكاظمي لإدارة الحكومة من جديد".

وأضاف ان "الكاظمي لم يرشحه سابقا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل انسحابه بل ذهب لترشيح نسيبه وابن عمه جعفر الصدر وبتالي فأن البرلمان هل سيكون له خيار غير ذلك سيما بعد الجهود الأخيرة للكاظمي بتذويب الخلاف الايراني السعودي والخطوات المهمة التي قام بها.

وأضاف افقهي "اننا نأسف لوجود انسداد سياسي في العراق فنحن نأمل أن تشكل حكومة توافقية وطنية يشارك بها الجميع كون الوضع الإقليمي لا يتحمل تشكيل حكومة تعمل لجهة على حساب جهة اخرى سيما وان الرئيس الأميركي جو بايدن يريد أن يزور السعودية قريبا ويدعو إلى تشكيل تحالف ضد إيران مع التطور الايجابي بالعلاقات بين البلدين وعليه فأن المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الصدر لم يرشحه".. إيران تعلق على إحتمالية حصول الكاظمي على ولاية ثانية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الصدر لم يرشحه".. إيران تعلق على إحتمالية حصول الكاظمي على ولاية ثانية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).