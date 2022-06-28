2022/06/28 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعزي ملك الاردن بحادثة ميناء العقبة

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