2022/06/28 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدثت "جوجو دعارة" عن حيثيات اعتقالها، فضلا عن ان الشأن السياسي لم يغب عن حديثها، حيث كشفت عن امنيتها بان تكون "رئيسة للعراق".

وأضافت، في أول ظهور لها بعد اطلاق سراحها، ان "اي سياسي لا يستطيع منعها من دخول العراق".

وكشف مصدر في الرابع من ايار الماضي، عن اعتقال “جوجو دعارة”، وبيّن بأنها عابرة جنسيا من ذكر إلى أنثى، وكانت تعيش في أميركا وتحمل الجنسية الأميركية.

أوضح المصدر، أن “جوجو دعارة” تم استدراجها للمجيء إلى العاصمة العراقية بغداد من الولايات المتحدة الأميركية من قبل القوات الأمنية عن طريق أحد أصدقائها.

وقال، إن أحد أصدقاء “جوجو دعارة” أقام معها علاقة إلكترونية لعدة أشهر واتفق معها على الحضور إلى بغداد من أجل رؤيتها، وأقنعها بذلك الأمر.

وأضاف المصدر، بأن المقبوض عليها وصلت إلى مطار أربيل الدولي دون إصدار أمر مذكرة اعتقال بحقها، من أجل أن يتم اعتقالها من قبل القوات الأمنية الاتحادية في بغداد.

وبالفعل، وصلت، من أربيل إلى بغداد دون أي قيود تذكر، وذهبت لرؤية صديقها في فندق “المنصور ميليا” بمنطقة الصالحية قرب “المنطقة الخضراء”، وفق المصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوجو دعارة: "أمنيتي اصير رئيسة جمهورية العراق" !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوجو دعارة: "أمنيتي اصير رئيسة جمهورية العراق" !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).