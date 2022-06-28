2022/06/28 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gue8x_nZDmQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيـخ خميس الخـنجر يسـتجيب لمناشدة أحد المواطنين بعد نقل صوته من خلال ستوديو التاسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيـخ خميس الخـنجر يسـتجيب لمناشدة أحد المواطنين بعد نقل صوته من خلال ستوديو التاسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).