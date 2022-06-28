الإطار التنسيقي يكشف عن مخرجات اجتماع الثبات الوطني

2022/06/28 | 00:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن مخرجات اجتماع تحالف الثبات الوطني.وذكرت اللجنة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “تحالف الثبات الوطني عقد اجتماعه مساء اليوم ، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات اهمها”: 1/ إن تحالف (العزم) عاد وتوحد من جديد ومثله كل من ثابت العباسي رئيس […]

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