2022/06/28 | 00:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الاثنين، إن إنتاج بلاده الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي لدولة الإمارات في اتفاقية أوبك بلس وهو 3.168 مليون برميل يوميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات: ملتزمون بسقف الإنتاج المرجعي في اتفاقية أوبك بلس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات: ملتزمون بسقف الإنتاج المرجعي في اتفاقية أوبك بلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).