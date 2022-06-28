6 نقاط.. الإطار التنسيقي يعلن مخرجات اجتماع تحالف الثبات الوطني

2022/06/28 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مخرجات اجتماع تحالف الثبات الوطني عقد تحالف الثبات الوطني اجتماعه مساء اليوم . وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات اهمها : 1/ ان تحالف (العزم) عاد وتوحد من جديد ومثله كل من ثابت العباسي رئيس كتلة حسم ومثنى السامرائي رئيس كتلة عزم واحمد الجبوري ( ابو مازن) رئيس كتلة الجماهير وهم ممثلي (المكون السني) ضمن ( الثبات الوطني ) ، اي عودة التوازن السني كما كان سابقا قبل خيانة الخنجر .2/ شجع الاطار والعزم وبابليون الاخوة في الاتحاد الكردستاني على التفاهم مع الديمقراطي في الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية مع التاكيد على الالتزام بدعم قرار الاتحاد الكردستاني في حالة عدم الاتفاق.وسيكون التصويت لصالح مرشح الاتحاد اذا لم يتفق الاكراد على مرشح واحد .3/ كان حضور بابليون ( ممثل المكون المسيحي ) وتأكيدهم على الالتزام التام بكل مقررات الاجتماع ليكون النسيج الوطني متكاملا ( المكون الاكبر وهم الشيعة ممثلة بالاطار ومن معه ، المكون الكردي ( الاتحاد ومن معه من المستقلين، المكون السني ( العزم) وهو تحالف كبير وراسخ يتجاوز عدده ثلثي مقاعد البرلمان ) وبينهم تفاهمات كبيرة ويمكن لهم المضي بالعملية السياسية وتجاوز كل المعرقلات والتحديات ) .4/ ضرورة عدم اضاعة الوقت والاسراع بتشكيل الحكومة باقل فترة ممكنة5/ اعطاء اولوية في الاهتمام بباقي المكونات الاخرى مثلا الشبك والتركمان والايزديين وليس فقط الاقتصار على الاهتمام بالمكونات الثلاثة المعروفة6/ البدء من الان بكتابة البرنامج الحكومي على ان لا يكون نظريا ومطولا وانما يركز على المواضيع المهمة التي هي مورد احتياج الناس وعدم التشعب في تفاصيل كثيرة تضيع المطاليب الاساسية

اللجنة الاعلامية للاطار التنسيقي

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