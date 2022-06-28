2022/06/28 | 00:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: --98VE5XvUI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنــور الحمداني ينقل معاناة طفـلة مُصابة بمرض نادر علاجها فالخارج... ويسأل رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنــور الحمداني ينقل معاناة طفـلة مُصابة بمرض نادر علاجها فالخارج... ويسأل رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).