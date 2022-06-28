مصدر يكشف عن المقررات التي خرج بها الاجتماع الدوري للإطار التنسيقي

2022/06/28 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن المقررات التي خرج بها اجتماع الإطار التنسيقي.وقال المصدر لايرث نيوز، ان “الاجتماع الدوري للاطار التنسيقي الذي تم عقده اليوم في مكتب هادي العامري رئيس تحالف الفتح قد خرج بمجموعة من المقررات كان منها”: 1- البدء بجمع تواقيع الكتل الشيعية والنواب المستقلين الشيعة من […]

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