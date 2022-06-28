2022/06/28 | 01:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hfbqshHKlaE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أ كفاح محمود : المخلصين من 2003 وحتى اليوم نقلوا إقليم كردستان نقلة نوعية بـ5% من الموازنة فقط) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أ كفاح محمود : المخلصين من 2003 وحتى اليوم نقلوا إقليم كردستان نقلة نوعية بـ5% من الموازنة فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).