2022/06/28 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالَ‭ ‬اخفض‭ ‬صوتك‭ ‬وغبّش‭ ‬حرفك‭ ‬إن‭ ‬عيَّرتهم‭ ‬بما‭ ‬نهبوا‭ ‬وما‭ ‬سكتوا‭ ‬عنه‭ ‬وما‭ ‬أكلوهُ‭ ‬ناراً‭ ‬في‭ ‬بطونهم‭ .‬قلتُ‭ ‬لا‭ ‬أقدر‭ .‬قال‭ ‬اجعلها‭ ‬إذن‭ ‬خداً‭ ‬وعيناً‭ .‬قلت‭ ‬لن‭ ‬أجعلها‭ ‬كذلك‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬جيء‭ ‬بأقمار‭ ‬الكون‭ ‬لتدورحولي‭ .‬قال‭ ‬سينفضون‭ ‬من‭ ‬حولك‭ ‬ويتركونك‭ ‬وحيداً‭ ‬فتقعد‭ ‬ملوماً‭ ‬تالفاً‭ ‬تنام‭ ‬وتصحو‭ ‬على‭ ‬حيرةٍ‭ ‬ووحشةٍ‭ .‬قلتُ‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والكنس من شيم الكرام-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والكنس من شيم الكرام-علي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).