2022/06/28 | 01:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالَ اخفض صوتك وغبّش حرفك إن عيَّرتهم بما نهبوا وما سكتوا عنه وما أكلوهُ ناراً في بطونهم .
قلتُ لا أقدر .
قال اجعلها إذن خداً وعيناً .
قلت لن أجعلها كذلك حتى لو جيء بأقمار الكون لتدورحولي .
قال سينفضون من حولك ويتركونك وحيداً فتقعد ملوماً تالفاً تنام وتصحو على حيرةٍ ووحشةٍ .
قلتُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والكنس من شيم الكرام-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قلتُ لا أقدر .
قال اجعلها إذن خداً وعيناً .
قلت لن أجعلها كذلك حتى لو جيء بأقمار الكون لتدورحولي .
قال سينفضون من حولك ويتركونك وحيداً فتقعد ملوماً تالفاً تنام وتصحو على حيرةٍ ووحشةٍ .
قلتُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والكنس من شيم الكرام-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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