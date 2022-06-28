الايرانية الفائزة في مهرجان كان تتطلع الى ثورة نسائية

2022/06/28 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعيش‭ ‬الممثلة‭ ‬الإيرانية‭ ‬زار‭ ‬أمير‭ ‬إبراهيمي‭ ‬فترة‭ “‬جنون‭” ‬منذ‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬تمثيلي‭ ‬نسائي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬تبدي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬حصول‭ “‬ثورة‭ ‬نسائية‭” ‬في‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬حظرت‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬‮ ‬ وتقول‭ ‬الممثلة‭ ‬البالغة‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬والمقيمة‭ ‬في‭ […]

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