نجم أفلام أكوامان يدعو لحماية المحيطات 

2022/06/28 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاركافيلوس‭ (‬البرتغال‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعا‭ ‬الأحد‭ ‬نجم‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ “‬أكوامان‭” ‬الأميركي‭ ‬جايسون‭ ‬موموا‭ ‬العالم‭ ‬للتحرك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الموارد‭ ‬البحرية،‭ ‬عشية‭ ‬انطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة في‭ ‬شبونة‭ ‬يتمحور‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المحيطات‭.‬ وجاء‭ ‬تصريح‭ ‬موموا‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬أقيم‭ ‬قرب‭ ‬لشبونة‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬تعزز‭ ‬وتسرّع‭ ‬جهود‭ […]

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