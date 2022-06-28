2022/06/28 | 01:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كاركافيلوس (البرتغال) (أ ف ب) – دعا الأحد نجم سلسلة أفلام “أكوامان” الأميركي جايسون موموا العالم للتحرك من أجل حماية الموارد البحرية، عشية انطلاق مؤتمر للأمم المتحدة في شبونة يتمحور على حماية المحيطات. وجاء تصريح موموا خلال لقاء أقيم قرب لشبونة شارك فيه نحو مئة من الشباب من مختلف الجنسيات للبحث في إجراءات تعزز وتسرّع جهود […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم أفلام أكوامان يدعو لحماية المحيطات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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