العثور على جثة مذيعة مصرية مختفية.. وتفاصيل الحوار الأخير

2022/06/28 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة المصرية، الإثنين، على جثة مذيعة كان قد تم الإعلان عن اختفائها قبل أسابيع

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