الحلبوسي يعزي الأردن بضحايا حادثة ميناء العقبة

2022/06/28 | 01:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين بحادثة ميناء العقبة.وقال الحلبوسي في بيان التعزية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "بحزن عميق وأسى شديد، بلغنا نبأ الحادث الأليم في ميناء العقبة، وإننا إذ نعبِّر عن مواساتنا وتعازينا الصادقة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى ذوي الضحايا والشعب الأردني الشقيق، نبتهل إلى العزيز الكريم أن يمنَّ على المصابين بالصحة والعافية، وأن يلهم جلالته وذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يحفظ تلك البلاد زاهرةً مطمئنةً".

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